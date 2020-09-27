"ببجي" تقتل طفلا مصريا بالسكتة القلبية

لقي طفل مصري مصرعه بسكتة قلبية مفاجئة الأحد، بسبب ممارسته للعبة ”ببجي“ لفترة طويلة متصلة في محافظة بورسعيد شمال شرق البلاد.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، متوفى نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وبالفحص والتحري تبين أن سبب وفاة الطفل بالسكتة القلبية جاء نتيجة التركيز الطويل أثناء ممارسته لعب ببجي حيث وجد الهاتف بجواره مفتوحا على اللعبة.

وتم إيداع جثة الطفل بالمشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

ووفقاً للخبراء، فإن الإثارة في لعبة PUBG وهي عبارة عن ”ساحات معارك اللاعبين المجهولين“ المعروفة لمدة 6 ساعات متتالية تتسبب في زيادة الأدرينالين التي تؤدي للسكتة القلبية.

وفي تقرير سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اضطراب الألعاب والإدمان عليها يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية، وناشدت الأطفال الابتعاد عن مثل هذه الألعاب، وذلك بعد وفاة مراهق في الهند بعمر 16 عاما بنفس السبب.