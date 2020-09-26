اندلاع حريق في طائرة ركاب جنوب إيران بعد إقلاعها

اندلع حريق في محرك طائرة ركاب إيرانية بعد إقلاعها من مطار عسلوية في محافظة بوشهر جنوب إيران، كانت متوجهة إلى العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء ”ركنا“ المحلية الإيرانية في وقت متأخر من مساء السبت، إن ”طائرة ركاب تابعة لشركة قشم للطيران المدني، كانت قد أقلعت من مطار مدينة عسلوية في تمام الساعة 20:00 من مساء السبت، متوجهة إلى مطار مهر آباد الدولي وسط طهران“.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصدر مطلع قوله إن ”الطائرة بعد 20 دقيقة من إقلاعها من مطار عسلوية نشب حريق في محركها ما اضطرها إلى الهبوط بشكل اضطراري والعودة إلى المطار الذي أقلعت منه“.

وأوضحت المصادر إن ”الركاب موجودون حاليا في صالة مطار عسلوية، فيما تجري عملية توفير طائرة أخرى لإكمال الرحلة إلى مطار مهر آباد وسط طهران“.

ويعاني قطاع الطيران المدني في إيران من تهالك أسطوله من الطائرات التي يعود تاريخ الكثير منها إلى ما قبل الثورة الإسلامية في عام 1979، فيما زادت العقوبات الأمريكية من معاناة هذا القطاع.

وتشير التقارير الإيرانية وتصريحات بعض المسؤولين إلى أن ”قطاع الطيران الإيراني يعاني من مشكلات مزمنة من بينها نقص حاد في قطع الغيار بسبب العقوبات“.