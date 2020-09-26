9 قتلى وجرحى بحريق محطة وقود إيرانية (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 أشخاص آخرين بجراح نتيجة حريق وقع في محطة وقود بمحافظة قزوين شمال إيران.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين، قدرة الله مهدي خاني، مساء اليوم السبت، للوكالة الرسمية ”إيرنا“،“إن حريقًا وقع بمحطة وقود عند تقاطع بنك ملي في مدينة تاكستان بمحافظة قزيون، تسبب بمقتل 3 مواطنين وإصابة 6 أشخاص“.

وبين مهدي خاني أن حالة 3 من المصابين ”حرجة“، مضيفًا:“للأسف اشتعلت النيران في 3 سيارات جراء الحريق“.

وذكر أنه“تم احتواء هذا الحريق، ولكن نظرًا لحجمه يجب أن تكون قوات الإنقاذ موجودة في المكان حتى فجر الأحد“، لافتًا إلى أن ”سبب الحادثة ما زال مجهولًا، ويقوم الخبراء بالتحقيق في الأمر“.