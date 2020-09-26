لا معلومات عن إصابات.. طائرة ركاب إيرانية تهبط في الشارع

هبطت طائرة ركاب مدنية إيرانية صباح اليوم السبت، في الشارع العام في الطريق الرابط بين مدينة انديمشك التابعة لمحافظة خوزستان ومدينة خرم آباد بمحافظة لرستان نتيجة خلل فني.

وذكر موقع الأخبار العاجلة الإيراني، أن ”طائرة ركاب مدنية هبطت بالقرب من مركز لشرطة المرور بمدينة انديشمك ـ خرم آباد نتيجة خلل فني“.

ولم تفصح وسائل الإعلام الإيرانية عما إذا كان على متن هذه الطائرة مسافرون أم لا، كما إنها لم تتحدث عن الأضرار والإصابات.

ويعاني قطاع الطيران المدني في إيران من تهالك أسطوله من الطائرات التي يعود تاريخ الكثير منها إلى ما قبل الثورة الإسلامية في عام 1979، فيما زادت العقوبات الأمريكية من معاناة هذا القطاع.

وفي 27 كانون الثاني/يناير الماضي، خرجت طائرة ركاب إيرانية، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ”ماهشهر“ جنوبي البلاد، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز ”بوينغ MD“، وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكبا.

والطائرة تملكها شركة ”كاسبين“ للطيران كانت قادمة من العاصمة طهران إلى مدينة ماهشهر جنوب البلاد.