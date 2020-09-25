مصر.. قطار يدهس أما وطفلتيها أثناء عبورهن للقضبان

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لقيت ربة منزل مصرية وطفلتاها مصرعهن، مساء الجمعة؛ إثر دهسهن أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء محاولة عبورهن للقضبان في إحدى المحافظات بدلتا البلاد. وفي التفاصيل،