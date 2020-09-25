مصر.. قطار يدهس أما وطفلتيها أثناء عبورهن للقضبان

لقيت ربة منزل مصرية وطفلتاها مصرعهن، مساء الجمعة؛ إثر دهسهن أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء محاولة عبورهن للقضبان في إحدى المحافظات بدلتا البلاد.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغًا يُفيد بدهس القطار لثلاثة أشخاص بمنطقة منشية البكري، التابعة لقسم ثاني المحلة بمحافظة الغربية.
وانتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام قطار ”القاهرة – المنصورة“ بسيدة وطفلتيها أثناء عبورهن للقضبان.
ونقلت الجثث للمشرحة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.