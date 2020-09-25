شرطي سعودي يتحول لبطل بعد فضه مشاجرة مختلطة (فيديو)

تحول شرطي سعودي لبطل، وتلقى سيلا من الإشادات من مواطنيه، بعدما نجح في فض مشاجرة كبيرة في محافظة عنيزة، شاركت فيها نساء إلى جانب رجال في مكان عام.

وشهدت المحافظة التابعة لمنطقة القصيم في وسط البلاد، مشاجرة بين عائلتين يمنيتين في أحد المنتزهات، حيث اشتبك أفراد من طرفي المشاجرة، قبل أن يصل رجل أمن إلى المكان بسيارته ويسيطر على الوضع.

ووثق عدد من الأشخاص تواجدوا في المكان، مساء يوم أمس الخميس، بهواتفهم النقالة، المشاجرة التي بدا فيها عدد من النساء يتهجمن على سيارة متوقفة فيها أشخاص أيضاً، بينما يتواجد رجال في الموقع أيضاً، قبل أن تصل سيارة شرطة وتقف في المكان.

ونزل رجل شرطة واحد من السيارة، وتمكن من إبعاد النساء اللاتي كنَّ يهاجمن السيارة، قبل أن يفتح بابها ليسيطر على سائقها، وقد بدا أنه سيطر على الجميع ومنعهم من مواصلة الشجار.

#نطالب_بتكريم_الشرطي #عسكري_مدني أتمنى من كل قلبي تكريم رجل الآمن هذا ، في ١٥ ثانية بهيبة رجل الآمن وبتصرفه السليم فك إشتباك قوي مابين مايقارب ٧ بنات بلطجيات ، إجراء سليم يُرفع له القبعة ولا عزاء للنسويات المطالبين بمعاقبته pic.twitter.com/oSP3O6br4a — جابر (@jboor_15) September 25, 2020

ولقيت مقاطع الفيديو التي تم تصويرها من زوايا مختلفة للمشاجرة تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بتصرف الشرطي الذي تمكن بمفرده من السيطرة على المتشاجرين.

تستاهل التكريم تعامل معها حسب اسلوبها وتصرفها هاكذا تفرض هيبة رجل الامن #نطالب_بتكريم_الشرطي #نطالب_بتكريم_الشرطي pic.twitter.com/p0nLXR4CvE — ريم 🇸🇦💚 (@ipzx4) September 25, 2020

وأطلق مغردون في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ الوسم ”#نطالب_بتكريم_الشرطي“؛ للإشادة بتصرفه والمطالبة بتكريمه على تعامله مع الحادثة.

#نطالب_بتكريم_الشرطي

يستاهل التكريم هذا (الصقر العسكري) لاستحواذه الموقف بسرعة وذكاء وحسن تصرف :

١:اوقف الدورية خلف السيارة لمنعها من الحركه.

٢:فض التشابك والتهجم بقوه وحزم .

٣ :فتح الباب ع صاحب السيارة والسيطره عليه. pic.twitter.com/K5QvxyWxcX — ﮼محمدالشمري (@20lsh) September 25, 2020

ولاحقاً، أصدرت شرطة منطقة القصيم بياناً قالت فيه: إن دوريات الأمن باشرت ليلة الخميس المشاجرة الجماعية بين أفراد من عائلتين يمنيتين، وتمت السيطرة على المتورطين، وهم 13 شخصاً، بينهم خمسة نساء.

وأضافت أنه تم ضبط أسلحة بيضاء تم استخدامها في المشاجرة، وتوقيف المتورطين فيها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ووقعت المشاجرة بينما تشهد البلاد احتفالات بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني السعودي الذي يرمز لتوحيد البلاد، حيث تخرج الأسر إلى الميادين والساحة العامة للمشاركة في الاحتفالات.