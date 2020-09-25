25 سبتمبر

شرطي سعودي يتحول لبطل بعد فضه مشاجرة مختلطة (فيديو)

شرطي سعودي يتحول لبطل بعد فضه مشاجر...

تحول شرطي سعودي لبطل، وتلقى سيلا من الإشادات من مواطنيه، بعدما نجح في فض مشاجرة كبيرة في محافظة عنيزة، شاركت فيها نساء إلى جانب رجال في مكان عام. وشهدت المحافظة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

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تحول شرطي سعودي لبطل، وتلقى سيلا من الإشادات من مواطنيه، بعدما نجح في فض مشاجرة كبيرة في محافظة عنيزة، شاركت فيها نساء إلى جانب رجال في مكان عام.

وشهدت المحافظة التابعة لمنطقة القصيم في وسط البلاد، مشاجرة بين عائلتين يمنيتين في أحد المنتزهات، حيث اشتبك أفراد من طرفي المشاجرة، قبل أن يصل رجل أمن إلى المكان بسيارته ويسيطر على الوضع.

ووثق عدد من الأشخاص تواجدوا في المكان، مساء يوم أمس الخميس، بهواتفهم النقالة، المشاجرة التي بدا فيها عدد من النساء يتهجمن على سيارة متوقفة فيها أشخاص أيضاً، بينما يتواجد رجال في الموقع أيضاً، قبل أن تصل سيارة شرطة وتقف في المكان.

ونزل رجل شرطة واحد من السيارة، وتمكن من إبعاد النساء اللاتي كنَّ يهاجمن السيارة، قبل أن يفتح بابها ليسيطر على سائقها، وقد بدا أنه سيطر على الجميع ومنعهم من مواصلة الشجار.

 

 

ولقيت مقاطع الفيديو التي تم تصويرها من زوايا مختلفة للمشاجرة تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بتصرف الشرطي الذي تمكن بمفرده من السيطرة على المتشاجرين.

وأطلق مغردون في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ الوسم ”#نطالب_بتكريم_الشرطي“؛ للإشادة بتصرفه والمطالبة بتكريمه على تعامله مع الحادثة.

ولاحقاً، أصدرت شرطة منطقة القصيم بياناً قالت فيه: إن دوريات الأمن باشرت ليلة الخميس المشاجرة الجماعية بين أفراد من عائلتين يمنيتين، وتمت السيطرة على المتورطين، وهم 13 شخصاً، بينهم خمسة نساء.

وأضافت أنه تم ضبط أسلحة بيضاء تم استخدامها في المشاجرة، وتوقيف المتورطين فيها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ووقعت المشاجرة بينما تشهد البلاد احتفالات بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني السعودي الذي يرمز لتوحيد البلاد، حيث تخرج الأسر إلى الميادين والساحة العامة للمشاركة في الاحتفالات.

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