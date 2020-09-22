اندلاع حريق كبير في مصنع قرب العاصمة الإيرانية (فيديو)

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن حريقًا اندلع في مصنع قرب العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، وذلك في أحدث حريق ضمن سلسلة حرائق وانفجارات أصاب بعضها مواقع حساسة.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء للتلفزيون الحكومي:“لم يسقط قتلى أو مصابون، وتم إرسال رجال إطفاء إلى المصنع في مقاطعة إسلام شهر، والجهود مستمرة للسيطرة على الحريق الواسع النطاق وإخماده“، مضيفًا أن سبب الحريق قيد التحقيق.

وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون على ”تويتر“ ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المبنى.

ووقعت عدة حوادث أخرى في منشآت خلال الأشهر القليلة الماضية، منها حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في شهر يوليو/تموز الماضي، مما تسبب في أضرار كبيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.