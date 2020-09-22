قتلى ومصابون باصطدام حافلتين على طريق أبوظبي دبي (صور)

تسبب حادث اصطدام بين حافلتين، على طريق أبوظبي دبي، اليوم الثلاثاء، في مقتل 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية في منطقة ”سيح شعيب“.

وقالت شرطة أبوظبي، في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“، إن الحادث أسفر عن 3 وفيات بعد اصطدام وقع بين حافلتين على طريق الشاحنات“.

ووقع الحادث بسبب انشغال سائق الحافلة الصغيرة بغير الطريق؛ مما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بالحافلة الكبيرة أثناء السير على الطريق، وتدهورها وإصابة جميع ركابها.

من جهة أخرى، وقع حادث اصطدام حافلة مع عدد من الجمال على طريق الشاحنات باتجاه منطقة ”ناهل“؛ بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة للضباب، ولا توجد أي إصابات.

ودعت شرطة أبوظبي إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، خصوصا خلال ساعات تشكل الضباب؛ لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع، مؤكدة أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المقررة على الطرق في هذه الظروف.