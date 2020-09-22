الداخلية الكويتية توضح حقيقة مشاركة رجال أمن بمشاجرة في منطقة الشويخ (فيديو)

نفت السلطات الأمنية الكويتية أن يكون بعض عناصرها قد اشتركوا في مشاجرة عنيفة اندلعت بمنطقة الشويخ الصناعية، بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل.

ووثق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشاجرة بمقطع فيديو، أظهر عراكا بين مجموعة من الشبان وسط محاولات رجال الأمن السيطرة على الوضع وضبط أطراف الشجار، الأمر الذي فسره بعض النشطاء والحسابات على أنه محاولة للاعتداء على رجل أمن.

أحد الأشخاص يحاول الاعتداء على شرطي في منطقة #الشويخ pic.twitter.com/7OgxSDslXx — ترند (@Trendnews) September 21, 2020

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا نشرته عبر صفحتها في ”تويتر“، أكدت فيه أن عناصر الدورية الأمنية ليسوا طرفاً في المشاجرة، وأنها كانت بين مواطن ومقيم.

وأوضح البيان أن ”الشجار وقع بين مواطن ومقيم، ما استدعى تدخل رجال الأمن الذين ضبطوا الطرفين، واستدعوا الطوارئ الطبية لتلقي العلاج، إلا أن الخلاف استمر بعد تهجم بعض الأشخاص على أحد أطراف المشاجرة قبل أن يتمكن رجال الأمن من إعادة السيطرة على الوضع“.

في بيان توضيحي لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ان عناصر الدورية الأمنية ليسوا طرفاً في المشاجرة والواقعة مشاجرة بين مواطن ومقيم. pic.twitter.com/L0VBKnJdHa — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 21, 2020

وأضافت الوزارة أنه ”بعد الانتقال إلى مستشفى الصباح لتلقي العلاج، استأنف أطراف المشاجرة الهجوم على بعضهم البعض مجدداً، ما دفع رجال الأمن للتدخل مرة أخرى واحتواء الموقف“.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أطراف المشاجرة جميعاً، دون الكشف عن الأسباب التي أدت لاندلاعها.