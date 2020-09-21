مصر.. مقتل شابين في مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور

شهدت إحدى المناطق بالعاصمة المصرية القاهرة، جريمتي قتل حيث لقي شابان مصرعهما في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب الخلاف على أولوية المرور.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يُفيد بوجود مشاجرة وسقوط قتيلين بالقرب من مزلقان العشرين، بمنطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثر على جثتي شابين في العقد الثالث من العمر، مصابين بطعنات بمناطق متفرقة من الجسم.

وبعد إجراء التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات على أولوية المرور بمزلقان العشرين، قام على إثرها المتهم بطعن الآخر بسلاح أبيض ”سكين“ فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار من مكان الحادث.

وأضافت التحريات، أن شقيق المجني عليه الأول قام باستدراج شقيق المتهم بمكالمة هاتفية، وعندما حضر إلى مكان الواقعة، طعنه بـ ”سكين“ فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار، قبل أن يتم ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.