مصرع 8 أشخاص إثر انهيار مبنى في مومباي الهندية (فيديو)

لقي 8 أشخاص -على الأقل- مصرعهم، إثر انهيار مبنى سكني من 3 طوابق بمدينة مومباي الهندية، فجر اليوم الإثنين، بحسب تقارير إعلامية.

وقال مسؤول في وكالة مكافحة الكوارث بالهند، إن الوكالة تعتقد أن ما يصل إلى 25 ساكنا محاصرون تحت الأنقاض.

#UPDATE Maharashtra: One more person rescued from under the debris at the site of Bhiwandi building collapse incident.

10 people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/deF2GiiLtK

