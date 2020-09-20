شاب سعودي يهاجم عمال صيانة سيارات بسلاح رشاش موقعا إصابات في صفوفهم (فيديو)

هاجم شاب عشريني سعودي، عددا من عمال صيانة السيارات في منطقة عسير، بسلاح رشاش؛ ما تسبب بإصابة اثنين منهم، دون أن تتضح دوافعه.

وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة في مركز الصيانة، الشاب وهو ينزل من سيارة توقفت في المكان، قبل أن يشهر سلاحه الرشاش ويبدأ بإطلاق النار تجاه عمال منهمكين في تصليح إحدى السيارات.

ونشرت وسائل إعلام محلية الفيديو المنقول من حساب وزارة الداخلية في ”سناب شات“، مرفقا بتعليق مسؤول من الوزارة، قال فيه إن الشرطة نجحت في توقيف الشاب.

ويبلغ الجاني 26 عاما، وقد تمت إحالته للنيابة العامة، فيما لم يتضح تاريخ ومكان الحادثة على وجه الدقة، ولا جنسية المصابين أو حالتهم الصحية.

📌| الجهات الأمنية تطيح بمطلق النار على عمال الصيانة بـ #عسير وتحيله إلى #النيابة_العامة. pic.twitter.com/r3hSY48txS — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) September 20, 2020

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمعاقبة الشاب بعقوبات قاسية.

وتحكم السعودية على المدانين بجرائم القتل العمد، بالإعدام، وتفرض عقوبات سجن مشددة على استخدام السلاح في المشاجرات في حال لم يوقع قتلى.

كما تحظر السعودية اقتناء الأسلحة دون ترخيص، فيما ينص نظام الأسلحة والذخائر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال (1350 دولارا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، والسماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.

كما ينص النظام على عقوبة ”السجن مدة لا تتجاوز 18 شهرا، وبغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال (1600 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من ثبتت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص“.