زلزال بقوة 5.8 ريختر يشعر به سكان الإسكندرية والسواحل الشمالية في مصر

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ضرب زلزال بقوة 5.6 ريختر بالبحر الأبيض المتوسط جزيرة تكريت، مساء الجمعة، شعر به سكان محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية في مصر. وقال رئيس معهد البحوث الفلكية