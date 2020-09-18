زلزال بقوة 5.8 ريختر يشعر به سكان الإسكندرية والسواحل الشمالية في مصر

ضرب زلزال بقوة 5.6 ريختر بالبحر الأبيض المتوسط جزيرة تكريت، مساء الجمعة، شعر به سكان محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية في مصر.
وقال رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر الدكتور جاد القاضي: إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بالبحر المتوسط بجزيرة تكريت على بعد 465 كم من مدينة مرسى مطروح.
وأشار القاضي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إلى أن الهزة حدثت بقوة 5.6 ريختر على عمق 54 كم، مؤكدًا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بوجود أي خسائر مادية أو بشرية.
وكان زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب العاصمة المصرية القاهرة في الـ 28 من يونيو/حزيران الماضي، وشعر به عدد كبير من المواطنين.