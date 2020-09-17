الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن عملية الخطف في شتورا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن مسلّحين ينتحلون صفة أمنية يرتدون سترات مُدوّنا عليها (مديرية المخابرات)، ويستقلّون سيارة جيب نوع شيروكي، أقدموا على خطف المواطن (ف. م) من الساحة العامة في محلة شتورا، وفرّوا به إلى جهة مجهولة.

وأضاف الجيش، أن التحقيق في الحادثة قد بدأ، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين.

وأقدم مجهولون مسلحون، صباح اليوم الخميس، على خطف الصراف ف.م من أمام محل الصيرفة الذي يملكه في ساحة شتورا.

وفي التفاصيل، فإن سيارة شيروكي وبداخلها عدد من المسلحين أقدموا على خطف ف.م بعدما ترجل من السيارة مسلحان.

وحتى الساعة لم يتم أي اتصال بين الخاطفين وعائلة المختطف، وأدت هذه العملية إلى خلق جو من الاحتقان ولا سيما أنها تمت بشكل معلن، حيث عمدت عائلة الصراف المختطف وأهالي المنطقة على قطع طريق شتورا، بالقرب من مركز مديرية الجمارك وطريق سعدنايل – تعلبايا، احتجاجا على عمليات الخطف وعمليات السلب والسطو.

وكان قد أظهر مقطع فيديو نشرته مواقع إخبارية لبنانية، مجهولين يختطفون مواطنا لبنانيا من أمام محله لتحويل الأموال في ساحة شتورا.

https://www.instagram.com/p/CFO2Vndh0nq/