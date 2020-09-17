مصر.. وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة غرقا إثر سقوط سيارة داخل "ترعة"

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توفيت سيدة مصرية وأطفالها الثلاثة غرقا إثر اصطدام سيارة كانت تقلهم بـ"ميكروباص" وسقوطها في "ترعة" بإحدى المناطق الريفية بصعيد مصر. وحدثت الواقعة مساء الأربعاء،