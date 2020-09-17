مصر.. وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة غرقا إثر سقوط سيارة داخل "ترعة"

توفيت سيدة مصرية وأطفالها الثلاثة غرقا إثر اصطدام سيارة كانت تقلهم بـ“ميكروباص“ وسقوطها في ”ترعة“ بإحدى المناطق الريفية بصعيد مصر.
وحدثت الواقعة مساء الأربعاء، بمحافظة أسيوط، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي قرية المجموعة بمركز البداري بصعيد مصر بسقوط سيارة ملاكي بالترعة عقب اصطدامها بسيارة ميكروباص على الطريق السريع ووقوع ضحايا داخلها.
وانتقل فريق من الشرطة والإسعاف لموقع البلاغ، ووجدوا السيدة وأطفالها متوفين غرقا داخل السيارة، وقامت قوات الشرطة بانتشال الجثث والتحفظ عليها بالمشرحة، لحين تسليمهم إلى ذويهم.