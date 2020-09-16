الصلاة على الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا ودفنه بأم القيوين

أقيمت صلاة الجنازة اليوم الأربعاء، على جثمان الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا وتم دفنه في مقابر أم القيوين بدولة الإمارات​.

وتوفي الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، عن عمر يناهز 46 عاما، في حادث سير أليم فجر اليوم.​​

▪️خدمة جنائز الامارات

الاربعاء 16/9/2020 م

28 محرم 1442 هـ

تمت صلاة الجنازة على :

[الشيخ : علي بن حميد بن احمد المعلا /46 سنة]

يرحمه الله وعوض شبابه في الجنه

مقابر ام القيوين — خدمة جنائز الإمارات (@Janaza_uae) September 16, 2020

ونعى إماراتيون كثر الشيخ علي بن حميد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الشيخ سلطان سعود القاسمي: ”توفي الى رحمة الله تعالى نسيبنا الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا. إنّا لله وإنّا إليه راجعون“.

توفي الى رحمة الله تعالى نسيبنا الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا. إنّا لله وإنّا إليه راجعون Our brother in law Ali bin Humaid bin Ahmed Al Mualla passed away today. Verily we belong to Allah, and verily to Him do we return. — سلطان سعود القاسمي (@SultanAlQassemi) September 16, 2020

بدوره، نعاه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي: ”تعازينا القلبية لمعالي الاخ الشيخ حميد بن احمد المعلا لوفاة ولده الشيخ علي رحمه الله ولوالدة الفقيد وزوجته والاخ الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون“.

تعازينا القلبية لمعالي الاخ الشيخ حميد بن احمد المعلا لوفاة ولده الشيخ علي رحمه الله ولوالدة الفقيد وزوجته والاخ الشيخ سلطان بن سعود القاسمي،تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم الجميع الصبر والسلوان،وإنا لله وإنا اليه راجعون — فاهم بن سلطان القاسمي Fahim bin Sltan Al Qasimi (@QQasimi) September 16, 2020

كما كتبت حصة لوتاه: ”خاص للعزاء للأخ الشيخ حميد بن أحمد المعلا وحرمه الشيخه ليلى بنت سعود القاسمي، ووالدتها الأخت الغاليه الشيخه ناعمه بنت مايد القاسمي في وفاة ابنهم الشيخ علي، والذي ندعو الله ان يتقبله بقبول حسن وان يلهم أهله وأحبابه جميل الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون“.

الشيخه ليلى بنت سعود القاسمي زوجة المرحوم الشيخ علي بن حميد المعلا. — حصه لوتاه (@hessah_lootah) September 16, 2020

وكتب ”أحمد“: ”خالص العزاء للشيخ حميد بن أحمد المعلا وحرمه الشيخه ليلى بنت سعود القاسمي في وفاة ابنهم الشيخ علي، ندعو الله ان يتقبله بقبول حسن وان يلهم أهله وأحبابه جميل الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون“.

خالص العزاء للشيخ حميد بن أحمد المعلا وحرمه الشيخه ليلى بنت سعود القاسمي في وفاة ابنهم الشيخ علي، ندعو الله ان يتقبله بقبول حسن وان يلهم أهله وأحبابه جميل الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون. https://t.co/9WVyRjXDCr — أحـمـد (@19ABS91) September 16, 2020

والشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، هو قريب حاكم أم القيوين، كما تربطه علاقة مصاهرة بحاكم إمارة الشارقة.