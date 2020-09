الصلاة على الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا ودفنه بأم القيوين

أقيمت صلاة الجنازة اليوم الأربعاء، على جثمان الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا وتم دفنه في مقابر أم القيوين بدولة الإمارات​.

وتوفي الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، عن عمر يناهز 46 عاما، في حادث سير أليم فجر اليوم.​​

ونعى إماراتيون كثر الشيخ علي بن حميد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الشيخ سلطان سعود القاسمي: ”توفي الى رحمة الله تعالى نسيبنا الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا. إنّا لله وإنّا إليه راجعون“.

توفي الى رحمة الله تعالى نسيبنا الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

Our brother in law Ali bin Humaid bin Ahmed Al Mualla passed away today. Verily we belong to Allah, and verily to Him do we return.

— سلطان سعود القاسمي (@SultanAlQassemi) September 16, 2020