16 سبتمبر

الصلاة على الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا ودفنه بأم القيوين

الصلاة على الشيخ علي بن حميد بن أحم...

أقيمت صلاة الجنازة اليوم الأربعاء، على جثمان الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا وتم دفنه في مقابر أم القيوين بدولة الإمارات​. وتوفي الشيخ علي بن حميد بن أحمد

المصدر: إرم نيوز

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أقيمت صلاة الجنازة اليوم الأربعاء، على جثمان الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا وتم دفنه في مقابر أم القيوين بدولة الإمارات​.

وتوفي الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، عن عمر يناهز 46 عاما، في حادث سير أليم فجر اليوم.​​

ونعى إماراتيون كثر الشيخ علي بن حميد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الشيخ سلطان سعود القاسمي: ”توفي الى رحمة الله تعالى نسيبنا الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا. إنّا لله وإنّا إليه راجعون“.

بدوره، نعاه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي: ”تعازينا القلبية لمعالي الاخ الشيخ حميد بن احمد المعلا لوفاة ولده الشيخ علي رحمه الله ولوالدة الفقيد وزوجته والاخ الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون“.

كما كتبت حصة لوتاه: ”خاص للعزاء للأخ الشيخ حميد بن أحمد المعلا وحرمه الشيخه ليلى بنت سعود القاسمي، ووالدتها الأخت الغاليه الشيخه ناعمه بنت مايد القاسمي في وفاة ابنهم الشيخ علي، والذي ندعو الله ان يتقبله بقبول حسن وان يلهم أهله وأحبابه جميل الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون“.

وكتب ”أحمد“: ”خالص العزاء للشيخ حميد بن أحمد المعلا وحرمه الشيخه ليلى بنت سعود القاسمي في وفاة ابنهم الشيخ علي، ندعو الله ان يتقبله بقبول حسن وان يلهم أهله وأحبابه جميل الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون“.

والشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، هو قريب حاكم أم القيوين، كما تربطه علاقة مصاهرة بحاكم إمارة الشارقة.