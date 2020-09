وفاة الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا بحادث سير

توفي الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، إثر حادث سير، فجر اليوم الأربعاء، في إمارة أم القيوين بدولة الإمارات.

والشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، هو قريب حاكم أم القيوين، كما تربطه علاقة مصاهرة بحاكم إمارة الشارقة.

ونعى ديوان الشيخ سعود بن راشد المعلا، حاكم أم القيوين في دولة الإمارات، الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، ببيان جاء فيه: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ، سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله، الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، الذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث أليم“.

وقال البيان: إنه ”نظرًا للوضع الراهن وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، سيتلقى معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، التعازي عبر الهاتف أو الرسائل النصية، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الأربعاء“.

ووفقًا لمصادر إماراتية، فقد تعرضت سيارة الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، لحادث تدهور الساعة الثانية و45 دقيقة، فجرًا، بالتوقيت المحلي في إمارة أم القوين، ما اسفر عن احتراق المركبة بالكامل.

صورة من موقع الحادث

وجرى تداول مقاطع وصور من موقع الحادث الأليم.

وكتب سلطان سعود القاسمي: ”توفي الى رحمة الله تعالى نسيبنا الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا. .“

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

Our brother in law Ali bin Humaid bin Ahmed Al Mualla passed away today. Verily we belong to Allah, and verily to Him do we return.

