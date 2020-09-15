مسؤول أمريكي يقتل شخصا بسيارته ظنا أنه صدم غزالا

المصدر: أ ف ب

بعدما أفاد مسؤول في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية عن صدم غزال بسيارته، تبين لاحقا أنه صدم وقتل أحد المارة الذي عثر على جثته في اليوم التالي، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.

وقال جيسون رافنسبورغ البالغ من العمر 44 عاما، وهو المدعي العام للولاية، في بيان، إنه يتعاون مع التحقيق وقدم تعازيه لأسرة المتوفى.

والضحية هو جوزف بوفر يبلغ من العمر 55 عاما، وقد صدمته السيارة السبت لكن عثر على جثته الأحد.

وكان رافنسبورغ بمفرده في السيارة لدى عودته من حملة للحزب الجمهوري لجمع التبرعات، وقد أبلغ الشرطة عن ”صدم غزال بالسيارة“.

وقال المتحدث باسم المدعي العام تيم بورمان إن رافنسبورغ اتصل بأجهزة الطوارئ ”قرابة الساعة 10:24 مساء وأبلغ السلطات بأنه صدم شيئا“، وفق ما ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“.

وأضاف بورمان أن رافنسبورغ لا يشرب الكحول عادة خلال فعاليات سياسية.

وعبرت عائلة الضحية عن مخاوف من التستر على القضية. كما عبرت عن الغضب لعدم الاتصال بأفراد الأسرة حتى ليل الأحد للتعرف على جثة ابنها.