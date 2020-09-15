اندلاع حريق كبير داخل أحد المجمعات التجارية وسط بيروت (فيديو)

اندلع حريق كبير داخل أحد المجمعات التجارية قيد الإنشاء في وسط بيروت اليوم الثلاثاء.
#لبنان.. اندلاع حريق داخل مجمع تجاري وسط #بيروتhttps://t.co/60hnf5RLRf pic.twitter.com/O4NTF05oG8
— إرم نيوز (@EremNews) September 15, 2020
وأظهرت لقطات مصورة اشتعال النيران في مبنى معروف قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء من تصميم المهندسة المعمارية العراقية زها حديد.
Good Morning #ZahaHadid 😥#fire #beirutsouks #lebanon pic.twitter.com/Q28aymlfyR
— Dalia Al-Mokdad☘️ (@dalmok) September 15, 2020
وقال جورج أبو موسى مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني لرويترز إنه أمكن إخماد الحريق.