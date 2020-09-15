15 سبتمبر

اندلاع حريق كبير داخل أحد المجمعات التجارية وسط بيروت (فيديو)

اندلاع حريق كبير داخل أحد المجمعات...

اندلع حريق كبير داخل أحد المجمعات التجارية قيد الإنشاء في وسط بيروت اليوم الثلاثاء. #لبنان.. اندلاع حريق داخل مجمع تجاري وسط #بيروتhttps://t.co/60hnf5RLRf

المصدر: فريق التحرير

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اندلع حريق كبير داخل أحد المجمعات التجارية قيد الإنشاء في وسط بيروت اليوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة اشتعال النيران في مبنى معروف قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء من تصميم المهندسة المعمارية العراقية زها حديد.

وقال جورج أبو موسى مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني لرويترز إنه أمكن إخماد الحريق.

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