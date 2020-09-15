اندلاع حريق كبير داخل أحد المجمعات التجارية وسط بيروت (فيديو)

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اندلع حريق كبير داخل أحد المجمعات التجارية قيد الإنشاء في وسط بيروت اليوم الثلاثاء. #لبنان.. اندلاع حريق داخل مجمع تجاري وسط #بيروتhttps://t.co/60hnf5RLRf