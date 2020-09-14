الأردن.. طالب يحرق نفسه داخل جامعة خاصة

أقدم طالب في الأردن على حرق نفسه داخل جامعته بسكب مادة البنزين على نفسه وتحديدا أمام مكتب رئيس الجامعة، بسبب رفض مقابلته لإطلاعه على مشكلته في التسجيل للفصل الدراسي الجديد.

ونقلت الجهات الأمنية الشاب لمستشفى البشير لتلقيه العلاج اللازم، دون تحديد مدى خطورة الإصابة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطالب يدرس في جامعة الإسراء الخاصة، وكان قد حاول التسجيل للفصل الدراسي الجديد، دون أن يسدد المستحقات المالية السابقة، التي تراكمت عليه بسبب الأوضاع الاقتصادية، إلا أن جميع محاولته باءت بالفشل.

وبدورها نفت الجامعة على أن الشاب أقدم على حرق نفسه، لافتة إلى أن ما جرى يعد بمثابة تهديد بالانتحار ولم يحصل ذلك بتاتا، على عكس ما صرحت به مصادر أمنية.

بدورها أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أنها تتابع بشكل حثيث ومستمر قضية الطالب الذي قام باحراق نفسه.

وأضافت الوزارة، بأنها قد طلبت من رئيس الجامعة بأن يتم تزويد الوزارة بتقرير مفصل وكامل يبين حيثيات الحادثة كاملة.

كما أكدت الوزارة بأن هذه الحادثة تعتبر مؤشر خطير لابد من الوقوف عندها ودراسة الدوافع التي تقف خلفها والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظا على أبنائنا الطلبة.