هندي ينتحر بعد أيام على زفافه وزوجته تحاول اللحاق به

انتحر شاب هندي بعد أيام قليلة على زفافه، لتحاول بعدها زوجته اللحاق به.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، ألقت عروس بنفسها من الشرفة لتلحق بزوجها الذي انتحر بعد مرور أيام قليلة على زواجه، من خلال تناول السم، وعُثر عليه ميتا داخل سيارته المحطمة، حيث كان يعاني من مشاكل ومضايقات من قبل زملائه في العمل؛ ما أثر بشكل سلبي على حالته النفسية.

وبحسب الصحيفة، عثر على رسالة انتحار لدى العريس الذي يعمل كمقاول، موضحا فيها، أن اثنين من المهندسين كانا يضايقانه بشكل مستمر؛ ما دفعه إلى فعلته.

وبناء على هذه الرسالة، استدعت الشرطة المهندسين وشخصا ثالثا، ووجهت لهم تهمة التحريض على الانتحار.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن العروس البالغة من العمر 20 عاما، وهي طالبة بكلية الطب، ذهبت بعد وفاة زوجها لمنزل والديها اللذين اصطحباها لأحد الفنادق، ولكنها أرادت اللحاق بزوجها وإنهاء حياتها، فأخبرت والدها أنها ذاهبة للحصول على مشروب، وتوجهت لأحد مراكز التسوق بمدينة إندور الهندية، وقفزت من الشرفة هناك، وعلى الرغم من سقوطها، إلا أنها نجت ونُقلت إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات خطيرة في رأسها وقدميها.

وأفادت تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية، بأن الهند تشهد أعلى معدلات انتحار سنويا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتحتل المركز الثالث في معدلات انتحار الإناث، وذكرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للجريمة، أن عدد حالات انتحار الطلاب في الهند يبلغ 28 حالة يوميا.