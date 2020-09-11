قتيل و10 جرحى بانفجار في طهران

قتل شخص وجرح 10 آخرون، مساء اليوم الجمعة؛ إثر انفجار منزل مكون من ثلاثة طوابق، في مدينة ”نسيم شهر“ جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران.

وأدى الانفجار الذي لا تزال أسبابه غير معروفة أيضا إلى تضرر عدد من المباني المجاورة، فضلاً عن احتراق 32 مركبة كانت متوقفة في المنطقة التي وقع فيها.

وقال رئيس منظمة الإطفاء في بلدية نسيم شهر، كيان سلطان بور، لوكالة أنباء ”مهر“ الحكومية: ”وقع مساء اليوم انفجار شديد في مدينة نسيم شهر أدى إلى مقتل شخص وتضرر أكثر من 30 منزلا، بالإضافة إلى احتراق 32 مركبة“.

من جانبه، قال إيرج تركماني، مدير منظمة خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية نسيم شهر، إيرج تركماني، لوكالة تسنيم المحلية: إن ”الانفجار وقع في وحدة لتصنيع البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين“.