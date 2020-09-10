مسؤول قطار يهين جنديا بالجيش المصري وسط غضب شعبي واسع (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الخميس، بعد تداول مقطع فيديو من داخل قطار المنصورة – القاهرة، بسبب تطاول شخص عرف نفسه بأنه ”رئيس القطار“ مع موزع التذاكر ”الكومسري“ على جندي بالجيش المصري، كان بين الركاب.

ويبدو أن الجندي كان لا يملك ثمن التذكرة المطلوب دفعها، لاستكمال رحلته، وسط مشادة كلامية بين مسؤولي القطار، وبعض الركاب المدافعين عن الجندي.

وأظهر الفيديو تدخل إحدى السيدات بالقطار، للدفاع عن الجندي، خاصة بعد تطاول المسؤول بالألفاظ واليد على الجندي، لوقف هذه المهزلة التي عبّر الركاب عن غضبهم بسببها، لما تمثله من مساس بالجيش المصري ككل.

وسخر رئيس القطار من بدلة المجند العسكرية، بقوله: ”وقع النجوم اللي على أكتافك دي الأول وبعدين كلمني“، ما زاد من غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن أسلوبه لا يلق بالحديث عن الملابس العسكرية، التي يحترمها الجميع.

ولاحقًا، قررت وزارة النقل إيقاف كمسارية قطار 948 المنصورة – القاهرة عن العمل وإحالتهم للتحقيق، على خلفية تجاوزهم بحق أحد الركاب، مؤكدة احترامها للركاب بوجه عام، وجميع أفراد القوات المسلحة والشرطة على وجه الخصوص.

وأعلن وزير النقل، الفريق كامل الوزير، وجميع العاملين بالوزارة، الاعتذار عن الواقعة المتداولة لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة، بشأن تجاوز ”كمسارية“ القطار بحق أحد الركاب.

وقالت الوزارة في بيان: إن ”التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية، ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب، تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب، يجب أن تكون في إطار القانون واحترام الراكب.“

وأكدت الوزارة، أنها لن تتهاون مع أي مخطئ بحق أي راكب، وأنها ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها، والتحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.