اندلاع حريق في السوق الحرة بمرفأ بيروت (فيديو وصور)

اندلع حريق في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية، بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.
اندلاع حريق مروع في السوق الحرة بمرفأ بيروت
اندلاع حريق جديد في السوق الحرة بمرفأ بيروت
Posted by Erem News إرم نيوز on Thursday, September 10, 2020
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، ألسنة اللهب وهي تتصاعد إثر الحريق، الذي شب بمنطقة السوق الحرة بالمرفأ.
مشاهد جديدة لحريق مستودعات في السوق الحرة بـ #مرفأ_بيروت.. وسيارات الإطفاء تهرع لموقع الحادث#إرم_نيوز #بيروت #لبنان pic.twitter.com/eVBPzvsdv2
— إرم نيوز (@EremNews) September 10, 2020
اندلاع حريق في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في #مرفأ_بيروت#إرم_نيوز #لبنان pic.twitter.com/nZfnZt626X
— إرم نيوز (@EremNews) September 10, 2020
وبحسب تغريدة للجيش اللبناني عبر حسابه في ”تويتر“، فإن الحريق اندلع في مخزن للزيوت والإطارات في السوق الحرة في المرفأ، مؤكدا بدء عمليات إطفاء الحريق وإخماده، فيما لم يتم ذكر أسباب الحريق إلى الآن.
اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Ej4Y8LKCwp
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 10, 2020
لحظة فرار العمال بعد اندلاع حريق كبير بالسوق الحرة في #مرفأ_بيروت#إرم_نيوز #بيروت #لبنان pic.twitter.com/drZTUpO4In
— إرم نيوز (@EremNews) September 10, 2020
ويأتي الحريق بعد يومين فقط من حريق محدود اندلع في مرفأ بيروت، وسارعت فرق الإطفاء لإخماده.