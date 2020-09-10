اندلاع حريق في السوق الحرة بمرفأ بيروت (فيديو وصور)

اندلع حريق في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية، بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

اندلاع حريق مروع في السوق الحرة بمرفأ بيروت اندلاع حريق جديد في السوق الحرة بمرفأ بيروت Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Thursday, September 10, 2020

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، ألسنة اللهب وهي تتصاعد إثر الحريق، الذي شب بمنطقة السوق الحرة بالمرفأ.

وبحسب تغريدة للجيش اللبناني عبر حسابه في ”تويتر“، فإن الحريق اندلع في مخزن للزيوت والإطارات في السوق الحرة في المرفأ، مؤكدا بدء عمليات إطفاء الحريق وإخماده، فيما لم يتم ذكر أسباب الحريق إلى الآن.

اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Ej4Y8LKCwp — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 10, 2020

بدوره، أكد الصليب الأحمر اللبناني، وفق وكالة رويترز، أن ”لا مخاوف من حدوث انفجار بسبب الحريق، ولا إصابات باستثناء بعض حالات ضيق التنفس“.

ويأتي الحريق بعد يومين فقط من حريق محدود اندلع في مرفأ بيروت، وسارعت فرق الإطفاء لإخماده.