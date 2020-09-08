استخراج مئات الجنيهات من بطن مريض يثير سخرية المصريين (صور)

أثارت عملية جراحية لاستخراج مبلغ مالي من بطن مواطن مصري، حالة من الجدل والسخرية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن تفاصيل العملية ونشر تصريحات منسوبة للطبيب الجراح الذي أجرى العملية.

وأجرى فريق طبي بمستشفى قصر العيني في العاصمة القاهرة عملية جراحية لاستخراج مبلغ مالي قدره 6500 جنيه (415 دولارًا أمريكيًا)، ويشمل المبلغ عدة فئات نقدية ابتلعها المريض، وتسببت له في آلام بالبطن والمعدة.

https://www.instagram.com/p/CE4oKo6hN8p/

وقال الطبيب الجراح عبد الرحمن مصطفى، الذي أجرى العملية، إنها استغرقت 4 ساعات، ونتج عنها استخراج 4 لفافات من الأوراق النقدية.

وتدول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ الأخبار الخاصة بإجراء العملية، وصور المبلغ المالي والفريق الطبي، وسط تعليقات ساخرة على الواقعة الغريبة.