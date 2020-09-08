8 سبتمبر

اندلاع حريق في مرفأ بيروت (فيديو)

اندلاع حريق في مرفأ بيروت (فيديو)

اندلع حريق محدود في مرفأ بيروت المدمر مساء اليوم الثلاثاء في حين سارعت فرق الإطفاء لإخماده، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. اندلاع حريق في مرفأ

المصدر: فريق التحرير

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اندلع حريق محدود في مرفأ بيروت المدمر مساء اليوم الثلاثاء في حين سارعت فرق الإطفاء لإخماده، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

اندلاع حريق في مرفأ بيروت (فيديو)

Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Tuesday, September 8, 2020

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن الحادث، إلا أن الدفاع المدني اللبناني أكد أن ”الحريق الذي اندلع في المرفأ سببه العمل على إزالة الردم ومخلفات الانفجار من قبل الجيش“.