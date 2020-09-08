اندلاع حريق في مرفأ بيروت (فيديو)

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اندلع حريق محدود في مرفأ بيروت المدمر مساء اليوم الثلاثاء في حين سارعت فرق الإطفاء لإخماده، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. اندلاع حريق في مرفأ