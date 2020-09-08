اندلع حريق محدود في مرفأ بيروت المدمر مساء اليوم الثلاثاء في حين سارعت فرق الإطفاء لإخماده، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
اندلاع حريق في مرفأ بيروت (فيديو)
Posted by Erem News إرم نيوز on Tuesday, September 8, 2020
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن الحادث، إلا أن الدفاع المدني اللبناني أكد أن ”الحريق الذي اندلع في المرفأ سببه العمل على إزالة الردم ومخلفات الانفجار من قبل الجيش“.
حريق جديد في مرفأ بيروت المدمر… pic.twitter.com/gPsv8ruR2W
— Salman Andary (@salmanonline) September 8, 2020