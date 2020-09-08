أم تعثر على ثعبان طوله متران نائم في سرير طفلها (صور وفيديو)

أصيبت سيدة أسترالية بالصدمة بعد عثورها على ثعبان ضخم نائم على سرير طفلها الصغير.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية مقطع فيديو نشرته إحدى السيدات التي تعيش بمقاطعة كوينزلاند الأسترالية، يوثق لحظة عثورها على ثعبان كبير يرقد نائمًا على سرير طفلها.

وعلى الفور، استدعت السيدة صائد الثعابين المشهور ستيوارت ماكنزي للحضور إلى المنزل؛ من أجل التقاط الثعبان وإخراجه من المنزل، والذي أعرب عن دهشته من وجود الثعبان الضخم وهو نائم فوق السرير، مؤكدا أن طوله يتجاوز المترين، وبالفعل نجح في إخراجه من المنزل.

ووفقًا للصحيفة، فإن الثعبان دخل للمنزل هربًا من البرد والمطر الشديد؛ من أجل البحث عن التدفئة التي وجدها في بطانية موضوعة على السرير.

وفي هذا الوقت من العام، يتم تحذير الأستراليين من خطورة هجوم الثعابين التي من الممكن أن تصبح عدوانية خلال رحلة بحثها عن شريك، أو شعورها بالخوف والتهديد.

وأوضح براندون حيفورد، وهو أحد الحراس العاملين داخل حديقة الزواحف الأسترالية، أن حوادث لدغ الثعابين تحدث فقط عندما يحاول الأشخاص الإمساك بالثعبان أو محاولة قتله.

لذلك ينصح عند العثور على ثعبان عدم محاولة الإمساك به أو قتله، بل القيام بإبلاغ المختصين، حيث سيساهم هذا بنسبة كبيرة في تخفيض الحوادث الناجمة عن مواجهة الثعابين، وما يترتب عليها من إصابات أو وفيات.

وصرح مركز Royal Flying Doctor of Australia، وهي خدمة طبية جوية موجودة في أستراليا، أن البلاد تسجل بشكل سنوي حوالي 3 آلاف حادثة من لدغات الثعابين وحالتي وفاة.