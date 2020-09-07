جرحى وخسائر في زلزال ضرب شمال إيران بدرجة 5.1 درجة (صور)

أصيب 22 شخصا بجروح فيما تعرضت بعض المنازل لأضرار، اليوم الاثنين، إثر زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة ”راميان“ التابعة لمحافظة غلستان شمال إيران.

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان:

در گزارش ابتدایی تااین لحظه فوتی یا تخریبی منزل در مرکز زمین لرزه در شهرستان #رامیان نداشتیم.

یک مورد ریزش کوه در محور آزادشهر به شاهرود در نزدیکی #معدن_زمستان_یورت گزارش شد که فورا خودروهای لجستیکی به محل اعزام و در حال بازگشایی محور هستند/تسنیم pic.twitter.com/0anF2lEgXg — خبرآنلاين (@khabaronlinee) September 6, 2020

وبحسب المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، فإن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات في مدينة راميان، كما شعر بهذا الزلزال سكان مدينة ”آزادشهر“ ومدينة ”خان بيبين“، مضيفا أن ”الزلزال وقع الساعة الثانية و4 دقائق و23 ثانية من فجر اليوم الاثنين“.

من جانبها، قالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إن ”الأضرار التي سببها الزلزال لا تزال غير معروفة“.

تصویری از منازل اسیب‌دیده در روستاهای رامیان pic.twitter.com/9FPe7sGuAy — garni (@garni1015) September 6, 2020

بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، إنه ”حتى الآن، أصيب 22 شخصا نتيجة هذا الزلزال، وتم نقل 8 من الجرحى إلى مركز طبي وتم علاج 14 شخصا في مكان الحادث“.

وأضاف خالدي أن ”الإصابات كانت نتيجة حالة الهروب والهلع من الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر“.

♦️♦️#تکمیلی زمین لرزه‌ به بزرگی ۵.۱ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری، راميان در استان گلستان را لرزانده است گزارش ابتدای حالی از آن است مردم رامیان روستاهای اطراف وحشت زده از خانه‌های خارج و هم اکنون در خیابان‌ها به سر می برند. https://t.co/iQQg8Tg4o6 pic.twitter.com/szvIeao1d5 — غریب آشنا (همتاب) (@Ghareebe_Ashena) September 6, 2020

وكان أعنف زلزال تعرضت له إيران في إقليم كرمنشاه غرب البلاد في الـ 12 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا.

كما أدى الزلزال إلى تدمير أو إلحاق ضرر بنحو 104 آلاف و356 وحدة سكنية، ولا يزال المئات من العوائل تعيش في كرفانات منحتها السلطات الحكومية للمتضررين.