في تضحية كبيرة.. أم إماراتية ستينية تقتحم النيران لإنقاذ ابنيها

ضربت أم إماراتية مثلًا في التضحية، بعدما اقتحمت النيران لإنقاذ اثنين من أبنائها، من حريق مروع التهم بيت العائلة الكائن في منطقة خت، جنوب شرق رأس الخيمة.

وروت الأسرة قصة الحادثة التي تسببت بإصابة الأم الستينية، بحروق، ليل السبت الأحد.

وقالت أسرتها خلال تصريحات لصحيفة الخليج، إن ”الأم غامرت بحياتها وضحّت بنفسها اعتقادًا منها أن النيران تحاصر ابنيها، حيث رمت بنفسها وسط ألسنة اللهب على أمل أن تخرج بهما سالمين، لكن واحدًا منهما فقط كان هو الموجود داخل المنزل، وهو أصغر أبنائها“.

وأضافت أن الابن الأصغر ”نجح لاحقًا في الخروج من البيت المحترق، عبر القفز من النافذة قبل أن يكتشف أن والدته اقتحمت النيران لتنقذه مع شقيقه ليعود أدراجه إلى النيران لينتشل والدته، ويستنجد لاحقًا بالجيران والموجودين، حيث نجح بسحبها إلى جوار النافذة، ثم تولى الأهالي إخراجها، لينجو الاثنان من الحريق، بينما غادر الابن الآخر المنزل قبل اندلاع الحريق بقليل“.

وأُصيبت الأم المواطنة، 67 عامًا، بحروق تفاوتت بين الدرجتين الثانية والثالثة، وغطت الحروق 50% من جسدها تقريبًا، فيما أصيب ابنها (22 عامًا) بحروق من الدرجة الأولى، في القدمين والذراعين واليدين.

ونُقلت الأم ونجلها ”فهد الحبسي“ بعد الحادثة إلى مستشفى صقر برأس الخيمة، حيث أُدخلت الأم العناية المركزة، ولاتزال تتلقى العلاج.