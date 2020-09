في تضحية كبيرة.. أم إماراتية ستينية تقتحم النيران لإنقاذ ابنيها

View this post on Instagram

ضربت أم إماراتية مثلًا في التضحية بعدما اقتحمت النيران لإنقاذ اثنين من أبنائها، في حادثة حريق مروع التهم بيت العائلة الكائن في شعبية الأربعين جنوب شرق رأس الخيمة. وقالت أسرتها، إن"الأم غامرت بحياتها وضحّت بنفسها اعتقادًا منها أن النيران تحاصر ابنيها، حيث زجت بنفسها وسط ألسنة اللهب على أمل أن تخرج بهما سالمين، لكن واحدًا منهما فقط كان هو الموجود داخل المنزل، وهو أصغر أبنائها". وأضافت أن الابن الأصغر "نجح لاحقًا في الخروج من البيت المحترق، عبر القفز من النافذة قبل أن يكتشف أن والدته اقتحمت النيران لتنقذه مع شقيقه ليعود أدراجه إلى النيران لينتشل والدته، ويستنجد لاحقًا بالجيران والموجودين، حيث نجح بسحبها إلى جوار النافذة، ثم تولى الأهالي إخراجها، لينجو الاثنان من الحريق، بينما غادر الابن الآخر المنزل قبل اندلاع الحريق بقليل". وأُصيبت الأم المواطنة، 67 عامًا، بحروق تفاوتت بين الدرجتين الثانية والثالثة، وغطت الحروق 50% من جسدها تقريبًا، فيما أصيب ابنها (22 عامًا) بحروق من الدرجة الأولى، في القدمين والذراعين واليدين، حيث أُدخلت الأم العناية المركزة، ولاتزال تتلقى العلاج.