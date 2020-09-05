وفاة رضيع وإصابة والدته وشقيقيه بانهيار منزل في العراق (صور)

لقي رضيع حتفه وأصيبت والدته واثنان من أشقائه الأطفال، اليوم السبت؛ جرّاء انهيار منزلهم فوق رؤوسهم في العراق.

وذكرت مصادر عراقية، أن جزءا كبيرا من المنزل انهار على رؤوس قاطنيه اليوم، في منطقة الحي العسكري بمدينة النجف في العراق.

وهرعت فرق من الدفاع المدني للمكان، حيث عملت على انتشال جثة الرضيع والمصابين من بين ركام المنزل.

وكشفت مديرية الدفاع المدني، في بيان صحفي، أن فريقها بذل مجهوداً كبيراً في عملية الإنقاذ، مشيرا إلى أن الأم واثنين من أطفالها تعرضوا لإصابات، غير أن الطفل الأصغر فارق الحياة لدى محاولة انتشاله من تحت الركام.

وبحسب موقع دجلة الإخباري العراقي، نقلت فرق الإنقاذ المصابين للمستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وأرسلت جثة الرضيع إلى دائرة الطب العدلي؛ لتحديد سبب وفاته وفق الإجراءات القانونية.