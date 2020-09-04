تسمم العشرات بعد انفجار "أسطوانات غازية" غرب إيران

أدى انفجار وقع في إحدى مناطق محافظة إيلام غرب إيران، مساء الجمعة، إلى إصابة عدد كبير بحالات تسمم نتيجة انفجار كبسولات غاز، بحسب ما ذكر مسؤولون في المحافظة.

وقال نوذري للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“: إن ”انفجار كبسولات غاز وزنها 800 كيلوغرام في قرية زنجيرة بمحافظة إيلام، أدى إلى إصابة 120 شخصاً بحالات تسمم نتيجة تسرب غاز الكلور“، مضيفاً أن ”95 شخصاً من أصل 120 مصاباً بالتسمم جرى نقلهم إلى المستشفى“.

وأوضح أن ”حالات التسمم جاءت على إثر انفجار 800 لتر منه كانت تنقل في أسطوانات من تبريز إلى العراق بسبب الحرارة المرتفعة“، مشيراً إلى أن ”الحادث قيد التحقيق وتمكنت الجهات المعنية من منع انفجار بقية الكبسولات“.

وتضاربت الأنباء بشأن حالات التسمم والحالات التي جرى نقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

من جانبه، كشف رئيس جامعة إيلام للعلوم الطبية، محمد كريميان، عن إصابة 217 شخصا بانفجار غاز الكلور في قرية زنجيرة.

وقال كريميان في بيان صحفي نشرته وسائل إعلام رسمية: إنه ”بعد انفجار غاز الكلور في هذه القرية، تم نقل 91 مصابًا إلى مستشفى الإمام الخميني في إيلام بواسطة مروحية للطوارئ وسيارات إسعاف طبية، كما يتم علاج 15 من الجرحى في مستشفى الإمام علي في سرابلة“.

وذكَر رئيس جامعة إيلام للعلوم الطبية: من أصل 217 شخصًا أصيبوا في هذا الحادث، تم نقل 106 أشخاص إلى مستشفيات الإمام علي (ع) والخميني في إيلام، وتم علاج البقية وخرجوا من العيادات والمراكز الطبية“.