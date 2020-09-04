قتيل وفقدان 41 بحارا إثر غرق سفينة شحن في بحر الصين الشرقي‎

المصدر: ا ف ب

أكد خفر السواحل الياباني، وفاة رجل كان قد عثر عليه فاقدا الوعي في عرض البحر، صباح اليوم الجمعة، بعد يومين على غرق سفينة شحن كانت تقل 43 بحارا في بحر الصين الشرقي.

وعثر على ناج وحيد حتى الآن، وهو ضابط فلبيني في الـ 45 من العمر، عندما كان يعوم مرتديا سترة نجاة في بحر هائج.

وكانت السفينة ”غولف لايفستوك 1“ تنقل 5800 بقرة من نيوزيلندا إلى مرفأ صيني، عندما واجهت عاصفة نجمت عن الإعصار مايساك في بحر الصين الشرقي.

وقال الضابط الناجي، إن سفينة الشحن غرقت، ليل الثلاثاء الأربعاء، بعدما قلبتها موجة هائلة وتوقف أحد محركاتها.

وكانت السفينة على بعد حوالي 185 كيلومترا عن جزيرة أمامي أوشيما اليابانية، عندما أرسلت نداء استغاثة.

وما زال أفراد الطاقم الآخرون، وهم 39 فلبينيا وأستراليان ونيوزيلنديان مفقودين.

وكشفت السلطات الأسترالية في تقرير في 2019، أن هذه السفينة نفسها شهدت عطلا في محركها أدى إلى توقفها في البحر 25 ساعة العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية، الخميس، تعليق صادرات الماشية الحية مؤقتا بانتظار معرفة أسباب غرق السفينة.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين بمشاركة أربع سفن لخفر السواحل الياباني وطائرة تابعة لوزارة الدفاع اليابانية وغطاسين متخصصين.

ورصدت طائرة زورقا مطاطيا، منذ الأربعاء، لكنها لم تتمكن من الاقتراب منه.

وقال خفر السواحل، الجمعة، إنهم عثروا على سترة نجاة في البحر وكذلك على بقرة نافقة.

ويهدد قرب وصول إعصار جديد إلى المنطقة يسمى هليشن، عمليات البحث التي يتضاءل الأمل في نتائجها.