وفاة مفقود مع استمرار اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة قبالة سريلانكا (فيديو)

قال متحدث باسم البحرية السريلانكية، اليوم الجمعة، إن عضوا فلبينيا مفقودا من طاقم ناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران قبالة ساحل البلاد، اعتبر ميتا.

أكدت البحرية السريلانكية وفاة عضو من طاقم ناقلة النفط العملاقة نيو دايموند، موضحة أن الحريق لا يزال مشتعلا على متن الناقلة التي كانت تحمل مليوني برميل من النفط عندما أبحرت من ميناء #الأحمدي في #الكويتhttps://t.co/vWlJ0kKFEk#إرم_نيوز #NewDiamond #LKA pic.twitter.com/0Sx5aMigZK — إرم نيوز (@EremNews) September 4, 2020

ونقلا عن أفراد تم إنقاذهم قال الكابتن إنديكا دي سيلفادي لرويترز: إن ”البحار الفلبيني المفقود اعتبر ميتا. وكان قد أصيب بجروح بالغة عندما انفجرت إحدى الغلايات“.

وأضاف أن الحريق لا يزال مشتعلا على متن الناقلة ”نيو دايموند“ التي تحمل حوالي مليوني برميل من النفط الخام.

وأعلن المتحدث عن بدء سريلانكا في سحب ناقلة النفط المشتعل، وذلك بعد أن شرعت في الجنوح صوب اليابسة.

وأفاد أنه ليس هناك مؤشرات على وجود تسرب نفطي من الناقلة.

وتشارك سفن من البحرية الروسية وخفر السواحل الهندي في مكافحة النيران المشتعلة.

وكانت الناقلة في البداية عالقة على بعد نحو 38 كيلومترا إلى الشرق من مدينة تيروكوفيل لكنها انجرفت مع التيار وأصبحت على مبعدة 25 كيلومترا من الساحل بعد إخلائها من الطاقم. وقال دي سيلفا إن السلطات تسحبها شرقا بعيدا عن الساحل.

وعلى متن السفينة طاقم مكون من 23 فردا، 5 أفراد من اليونان و18 فلبينيا، وأصيب أحدهم وتم نقله جوا من الناقلة.

وبدأ الحريق صباح أمس الخميس في غرفة المحركات بالسفينة التي تستأجرها شركة ”إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية.“

وأبحرت الناقلة من ميناء الأحمدي في الكويت، وهي محملة بخام التصدير الكويتي وفقا لبيانات ”رفينيتيف آيكون“ لتتبع حركة السفن.

وكانت السفينة متجهة إلى ميناء باراديب الهندي، حيث تدير شركة ”إنديان أويل كورب“ الحكومية مصفاة تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا.