طائرة مسيرة تسقط مخدرات على تل أبيب‎ (فيديو وصور)

أسقطت طائرة مسيرة عبوات لما بدا وكأنه نبات القنب المخدر على ميدان رئيسي في تل أبيب، يوم الخميس، بعد أن وعد نشطاء، يعملون على تقنين استخدام النبات المخدر في إسرائيل، على مواقع التواصل الاجتماعي بتوزيعه مجانا من الجو.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلين قاما بتسيير الطائرة التي حلقت فوق ميدان رابين، وهو مكان كثيرا ما يستخدم للاحتجاجات والتجمعات السياسية.

وقالت جماعة جرين درون المؤيدة لتقنين المخدر على قناتها للتراسل على إنستغرام: ”الوقت قد حان… هل هو طائر؟ هل هي طائرة؟ لا إنها الطائرة المسيرة الخضراء (جرين دورن) ترسل لكم القنب مجانا من السماء“.

طائرة مسيرة تسقط عبوات من نبات القنب المخدر على ميدان رئيسي في #تل_أبيب بعد أن وعد نشطاء يعملون على تقنين استخدام النبات المخدر في #إسرائيل بتوزيعه مجانا#إرم_نيوز pic.twitter.com/CKClP3b1Uc — إرم نيوز (@EremNews) September 3, 2020

من جهتها، قالت الشرطة في بيان إنها اشتبهت في أن تكون العبوات الصغيرة تحتوي على مادة خطرة، وإن الضباط تمكنوا من مصادرة عشرات منها. وأظهرت صور التقطتها الشرطة ما بدا أنه قنب.

وقال موقع معاريف الإخباري، الذي نشر صورا للطائرة المسيرة وهي تسقط العبوات، إن المارة أخذوا بعضها قبل وصول الشرطة.

وأظهرت اللقطات أشخاصا وسط الزحام المروري يلتقطون العبوات من على الأرض.

وحاليا تسمح إسرائيل بالاستخدام الطبي للقنب، ولكنها لا تسمح باستخدامه للترفيه وإن كان ذلك غير مجرم بدرجة كبيرة.

وفي أيار مايو، سمحت إسرائيل بتصدير القنب الطبي، مما يمهد الطريق أمام مبيعات للخارج تتوقع الحكومة أن تحقق عائدات بملايين الدولارات.