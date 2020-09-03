الدفاع المدني العراقي يحاول احتواء حريق في حقل القيارة النفطي (صور وفيديو)

تواصل فرق الدفاع المدني في العراق، منذ مساء أمس، إخماد حريق اندلع في حقل القيارة النفطي جنوب الموصل، عقب صاعقة رعدية ضربت أحد خزاناته.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان إن ”مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وصل إلى محافظة نينوى ليقود فرق الدفاع المدني للسيطرة على نيران حادث حريق القيارة الذي اندلع ليلة أمس داخل خزان يحتوي على 5 ملايين لتر من النفط الخام“.

وأضاف البيان أن ”فرق الدفاع المدني عملت طيلة ليلة أمس حتى هذا الوقت بإبعاد خطر النيران والتبريد المستمر للخزانات المجاورة وعددها 4 خزانات عملاقة تحتوي في مجملها على 20 مليون لتر من النفط الخام“.

ويوم أمس الأربعاء، ضربت صاعقة رعدية، أحد خزانات زيت الغاز الثقيل في المصفى؛ ما أثار تساؤلات عن سبب عدم وجود مانع صواعق.