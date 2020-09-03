موريتانيا.. فقدان 5 بحارة بعد اصطدام باخرة بزورقهم

أعلنت السلطات الموريتانية، فقدان 5 بحارة في عرض المحيط الأطلسي قبالة مدينة نواذيبو شمالي البلاد، بعد حادثة اصطدام باخرة كبيرة بزورق كان على متنه 7 صيادين، يوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) عن رئيس لجنة الصيد الشاطئي في الاتحادية الوطنية للصيد أيده ولد احمد الهيبة، أن 5 بحارة فقدوا من أصل 7 كانوا على متن الزورق، فيما نجا شخصان من الحادث.

وأضاف أن فقدان هذا العدد من البحارة، ناجم عن حادثة اصطدام وقعت الأربعاء في المنطقة المخصصة للصيد، بين باخرة كبيرة وزورق كان متوقفا.

وأطلق خفر السواحل الموريتاني عملية بحث للعثور على المفقودين.