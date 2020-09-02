فتاة تقتل صديقتها الحامل وتسرق جنينها

أقدمت فتاة برازيلية، على قتل صديقتها الحامل، بضربها بحجر كبير على رأسها، ثم قامت بشق بطنها وسرقة طفلها من بطنها، وهي في شهرها التاسع من الحمل.

وقامت الفتاة باستدراج صديقتها فلافيا مارفا (24 عاما) لمنزلها في ولاية سانتا كاترينا جنوب البرازيل إلى منزلها بحجة الاستحمام، ثم ضربتها على رأسها بحجر وقامت بشق بطنها بسكين وسرقة طفلها.

وأظهر التقرير الجنائي، أن فلافيا توفيت جراء ضربة قوية على الرأس، فيما كشف عن وجود جروح عميقة في أسفل البطن.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، أن الفتاة اعترفت للشرطة بسرقة الطفل، بدعوى أنها أجهضت نفسها العام الماضي، ولم يعد بإمكانها الحمل والإنجاب لفترة طويلة.

وأشارت إلى أن الفتاة أخذت الطفل للمستشفى وأنه بصحة جيدة الآن، فيما قامت الشرطة بإلقاء القبض عليها برفقة صديقها الذي ساعدها على تنفيذ الجريمة.

ولم توضح الشرطة عما إذا كان الطفل قد سرق من بطن أمه وهي حية أم وهي ميتة.