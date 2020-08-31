شرطة أبوظبي تكشف تفاصيل انفجار مطعم الوجبات السريعة (فيديو)

وقع انفجار بمطعم للوجبات السريعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وطالت آثاره مطعمًا مجاورًا كذلك، فيما امتدت تأثيراته إلى المباني المجاورة في المنطقة التي وقع فيها الحريق.

وقالت شرطة أبوظبي، إن فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي، تعاملت مع انفجار يتوقع أنه ناتج عن تمديدات غاز اليوم الإثنين في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي، أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وأضافت شرطة أبوظبي، أنها تلقت بلاغًا صباح اليوم، بشأن اندلاع انفجار في مطعم، وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطواري والسلامة العامة بشرطه أبوظبي، وتباشر حاليًا الفرق مهامها في إخلاء السكان بصورة آمنة من البناية، وتطويق المكان، لضمان سلامة الجمهور .