انفجار بمطعم للوجبات السريعة في أبوظبي (فيديو)

وقع انفجار بأحد مطاعم الوجبات السريعة، اليوم الاثنين، في مدينة أبوظبي، ناتج عن خلل في تمديدات الغاز، وسط أجواء شديدة الحرارة تشهدها البلاد.

وظهر في مقاطع مصورة آثار الدمار الذي حل بالمطعمين نتيجة الانفجار، الذي قال ناشطون إن آثاره امتدت لعشرات الأمتار حول المباني المجاورة.

وطالت آثار الانفجار عدداً من المباني المجاورة، حيث ظهرت بعض النوافذ المحطمة فيما رصد ناشطون تحطم عدد من السيارات التي وقعت عليها بعض الشظايا.