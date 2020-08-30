كيف علق الأزهر على حادثة حرق مصحف خلال مظاهرة في السويد (صورة)

علّق الأزهر الشريف في مصر على حادثة حرق مصحف في مظاهرة بمدينة مالمو جنوب السويد، مطالبًا الحكومات الغربية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع حدوث تلك الوقائع مرة أخرى.

وأدان الأزهر، في بيان نشره في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع ”تويتر“، اليوم الأحد، ما قام به أعضاء جماعة يمينية متطرفة بمدينة مالمو جنوب السويد، يوم الجمعة الماضي، من حرق نسخة من المصحف الشريف ضمن تظاهرة وصفها بـ العنصرية ضد الإسلام والمسلمين.

وأعلن الأزهر رفضه لتلك الأفعال العنصرية، التي تنتهك الحريات دون أدنى احترام لمعتقدات الآخرين أو مقدساتهم، والتي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا العنف بسبب الدين أو المعتقد، والذي يوافق في الـ22 من شهر آب/أغسطس من كل عام.

يدين #الأزهر الشريف بشدة ما قام به أعضاء جماعة يمينية متطرفة بمدينة مالمو جنوب السويد، مساء الجمعة، من حرق نسخة من المصحف الشريف ضمن تظاهرة عنصرية ضد الإسلام والمسلمين — الأزهر الشريف (@AlAzhar) August 30, 2020

وأكد الأزهر أن الازدواجية في التعامل مع أتباع الأديان لن تكون إلا سببًا في ارتفاع وتيرة ”الإسلاموفوبيا“، وخطاب الكراهية بما يتنافى مع مبادئ احترام حرية وحقوق الآخرين ومعتقداتهم، مشددًا على أن تلك الحوادث تؤجج مشاعر الكراهية بما ينعكس سلبًا على وحدة وأمن المجتمعات.

وطالب الأزهر بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات التي تكفل منع تلك الأفعال البغيضة، ووضع الضمانات الكافية التي تكفل الحرية الكاملة للمجتمعات المسلمة في البلدان الأوروبية لممارسة معتقداتهم.