سائق "مخمور" يداهم "موكب عزاء" بطهران.. ووقوع جرحى (فيديو)

أصيب عدد من الأشخاص جراء مداهمة سائق مخمور لأحد المواكب التي ينظمها الإيرانيون بمناسبة حلول العاشر من شهر محرم (عاشوراء).

وقال مساعد قائد قوات الأمن في غرب طهران للشؤون الاجتماعية، العقيد مهدي سربناه، إن ”سائقا مخمورا هاجم الليلة الماضية موكب عزاء في مدينة قدس غرب طهران، وأصاب عددا من المشاركين في الموكب“.

وأضاف سربناه في تصريحات صحفية، يوم الأحد، أنه ”لا يعرف العدد الدقيق للمصابين، لكنه وفق التحقيقات الأولية كان عدد المصابين ستة أشخاص، ومن المتوقع أن يكون أكثر لأن السائق المخمور هاجم الموكب ثم توجه إلى ساحة مدينة قدس واصطدمت سيارته بعدد آخر من المواطنين كانوا يتجمهرون لمشاهدة موكب العزاء“.

معاون فرماندهی انتظامی غرب تهران: دیشب یک راننده مست، به سمت یک هیأت عزاداری در شهرقدس رفته و تعدادی از عزاداران را زیر گرفت.‌ این خودرو پس از آن به سمت میدان مصلی شهرقدس رفت و در این نقطه نیز تعدادی از شهروندان را زیر گرفت. دستکم ۶ نفر مصدوم شدند. راننده دستگیر شده است. pic.twitter.com/sxZBKOIUvK — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) August 30, 2020

وتابع المسؤول الأمني بقوله: ”تمكن السائق المخمور ومن معه من الهروب وبعد مطاردة الشرطة لهم جرى اعتقالهم في شارع الإمام الحسين في مدينة قدس غرب طهران“.

وتشهد إيران منذ الليلة الماضية خروج مواكب للعزاء في الشوارع العامة بمناسبة حلول العاشر من محرم وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل تفشي جائحة كورونا.