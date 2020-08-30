مقتل ثلاثة كويتيين إثر تصادم مركبتين على طريق مزارع العبدلي

قتل ثلاثة كويتيين وأصيب رابع في حادث تصادم بين مركبتين، أدى إلى اشتعال النيران فيهما على طريق مزارع العبدلي، وفق ما أوردته صحيفة الراي المحلية اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية تلقت بلاغا عن حادث تصادم بين مركبتين على طريق مزارع العبدلي، فتوجهت سيارات الإسعاف وآليات الإطفاء ودوريات مخفر القشعانية إلى المكان“.

وأضافت الصحيفة أنه عند وصول الدوريات وسيارات الإطفاء والإسعاف، كانت النيران قد أتت على المركبتين (رباعية الدفع ووانيت)، حيث كان على متن الأولى ثلاثة أشخاص انحشروا فيها، بينما أصيب سائق الوانيت بإصابات متفرقة.

وقال مصدر أمني إن ”المعاينة دلت على أن الأشخاص الثلاثة فارقوا الحياة تفحمًا، وبالتدقيق على البيانات تبين أنهم مواطنون، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لمعاينة جثثهم، ونقلها إلى الطب الشرعي، وقد قامت عناصر الإسعاف الجوي بنقل المصاب، وهو مواطن أيضا، إلى مستشفى الجهراء“.

وأضاف المصدر أنه ”تم تخطيط الحادث، وتسجيل قضية وفاة وإصابة جراء تصادم أحيلت إلى التحقيق“.