فيضانات السودان تودي بحياة 88 شخصا وتدمر آلاف المنازل

أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني، اليوم السبت، أن فيضان نهر النيل ومياه الأمطار الأخيرة أدت إلى وفاة 88 شخصا وإصابة 44 آخرين في جميع ولايات البلاد.

وقالت الجمعية، إن ”عدد المنازل التي دمرتها المياه بصورة كلية بلغت 19974 منزلا، بينما تضررت 35215 بصورة جزئية“.

وتسببت الفيضانات كذلك في تدمير وتضرر 140 مرفقا حكوميا، و 318 متجرا ومخزنا، وأدت إلى إتلاف 3200 فدان زراعي، ونفوق 5379 من المواشي“، وفقا للهلال الأحمر السوداني.

وواصلت مناسيب نهر النيل في تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة، بينما حذرت لجنة الفيضانات في وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم، من تواصل ارتفاعه خلال الأيام المقبلة.

ويأتي فيضان هذا العام على الرغم من بدء إثيوبيا ملء سد النهضة في يوليو/ تموز الماضي، ويرجح خبراء أن يخفف السد من الفيضانات في السودان عقب بدء تشغيله فعليا.

وزار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، المناطق المتضررة في العاصمة الخرطوم، ووجه بانشاء غرف طوارئ لمساندة المتضررين من الفيضانات.

وتداول ناشطون صور شباب في منطقة ”توتي“ حيث يلتقي النيلين الأزرق والأبيض، وهم يصدون المياه بأجسادهم إلى حين وضع متاريس ترابية.

وغمرت الفيضانات مناطق واسعة من البلاد شملت الخرطوم، حيث تدفقت المياه في شوارع العاصمة، كما تسببت في إغلاق طرق رئيسية بين ولايات السودان.

وتعمل فرق الدفاع المدني على صد هذه الفيضانات، ومحاولة التخفيف من أضرارها.