لبؤة تقتل مربّي أسود أمام زوجته

المصدر: ا ف ب

قُتِلَ مربّي أسود جنوب أفريقي عندما هاجمته إحدى اللبؤات التي كان يهتم برعايتها، على ما أفادت عائلته، أمس الخميس.

وكان وست ماثيوسن (69 عاما) ينزّه لبؤتين بيضاوين، الأربعاء، عندما هاجمته إحداهما فجأة فأردته في مزرعة ”ليون تري توب لودج“ العائلية في مقاطعة ليمبوبو (شمال شرق جنوب أفريقيا).

وكان الرجل الملقّب ”العمّ وست“ يربّي الأسود منذ صغرها واعتاد على محادثتها.

وكانت زوجته جيل (65 عاما) في السيارة وراءه عندما هاجمته اللبؤة، لكنها لم تستطع التدخل، بحسب بيان لمحامية العائلة مارينا بوتا.

ونُقلت الأسود مؤقتا إلى مكان آخر في انتظار اتخاذ قرار بشأن مصيرها، لكنّ العائلة أكدت أنه ”سيطلق سراحها في أفضل محيط متوافر لاستقبالها“.

ويبلغ عدد الأسود التي تربّى في مواقع مغلقة في جنوب أفريقيا نحو ثمانية آلاف، تمهيدا لاستخدامها لأغراض الصيد والاتجار بالعظام والسياحة والبحوث الجامعية، بحسب تقديرات مجموعات الدفاع عن الحيوانات البرية.

وفي المقابل، ثمة نحو ثلاثة آلاف أسد برّي تعيش في محميات وطنية يحظر فيها الصيد.