أطباء صينيون يزيلون قلم رصاص من معدة طفل

نجح مجموعة من الأطباء الصينيين في إزالة قلم رصاص يبلغ طوله 18 سم، من معدة طفل صيني، بعد أن ابتلعه أثناء القيام بواجبه المدرسي.

وقد تم نقل الطفل، البالغ من العمر سبع سنوات، إلى مستشفى في مقاطعة خنان بوسط الصين بعد أن اعترف لوالديه بالحادث.

وادعى الطفل أنه كان يحاول تقليد الممثلين، الذين يبتلعون السيوف، بعدما شاهدهم في برامج ”الكونغ فو“ التلفزيونية.

ووفقا للتقارير، فقد اعترف الطفل أنه شاهد ممثلين يمررون السيوف أسفل حناجرهم على شاشة التلفزيون، وقرر أن يقلد الحيلة نفسها، حيث قام ببلع قلم رصاص.

وبعدما دفع الصبي القلم الرصاص بأكمله إلى أسفل حنجرته، اعترف في نهاية المطاف لوالدته بهذا العمل الخطير، وقد هرع أبواه المذعوران على الفور بابنهما إلى المستشفى.

وأثناء إجراء فحص بالأشعة السينية، رأى الأطباء الجسم المدبب مستقرًا في معدة الصبي.

وقال كبير الأطباء ”كان الطفل محظوظا؛ لأن الجانب المدبب من القلم كان متجها إلى الأعلى، وقد كان من المحتمل أن يخترق معدته وجهازه الهضمي إذا كان متجهًا إلى الأسفل“.

ووفقا للتقارير، فقد تعافى الصبي الصغير بعد إجراء الجراحة الطارئة لإزالة الجسم الغريب.

وأضاف الطبيب المعالج: ”إنه أطول جسم غريب أزلته منذ أن بدأت العمل كطبيب قبل أكثر من عشر سنوات“.