الكويت.. وافد فلبيني أراد شنق نفسه فسقط من الطابق الخامس

حاول مقيم فلبيني في دولة الكويت الانتحار عن طريق شنق نفسه بسلك، إلا أنه سقط من الدور الخامس ليلقى حتفه.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، أبلغ حارس عمارة في محافظة حولي عن جثة في حوش العمارة، وبعد الانتقال إلى المكان تبين أنها تعود لفلبيني يقطن في العمارة.

وبمعاينة الجثة، تبين وجود سلك مقطوع حول رقبة الفلبيني، وعند الوصول إلى مسكنه في الدور الخامس تم العثور على باقي السلك مربوطا بالشباك.

وإثر تحقيقات أولية، سجلت الواقعة على أنها انتحار، حيث تبين انقطاع السلك أثناء محاولة الفلبيني شنق نفسه، ما أدى إلى سقوطه.