"ركلة" خروف تنهي حياة سيدة مصرية

لقيت سيدة مصرية مصرعها داخل حوش المنزل الخاص بها، بعدما ركلها خروف في رأسها؛ ما تسبب لها في نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، بصعيد البلاد.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يفيد بوفاة سيدة في العقد الثامن من العمر داخل الحوش الخاص بتربية الأغنام بمنزلها بمنطقة العسيرات في محافظة سوهاج، بعد أن ركلها خروف برأسها.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن السيدة المتوفاة تبلغ من العمر 76 عاما، ربة منزل.

وقال ابن الضحية: إنه أثناء وجود والدته بحوش المنزل ركلها خروف في رأسها؛ ما أدى إلى وفاتها، ولم يَتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.