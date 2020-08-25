الهند.. انتشال طفل حياً من تحت أنقاض مبنى قضى في انهياره 11 شخصا (فيديو)

المصدر: أ ف ب

انتشل رجال الإنقاذ في الهند طفلا في الرابعة من تحت أنقاض مبنى منهار، وسط هتافات الاستحسان، الثلاثاء، بعد ساعات من انهيار مبنى مكون من خمسة طوابق مودياً بـ11 شخصاً، فيما يقدر أن نحو 60 آخرين ما زالوا تحت الأنقاض.

لحظة انتشال طفل (4 أعوام) وهو على قيد الحياة بعد أن قضى يوما كاملا تحت أنقاض مبنى منهار في بلدة مهد غربي #الهند https://t.co/FwgEf0aMoo#إرم_نيوز #Mahad pic.twitter.com/s6puXK2q5C — إرم نيوز (@EremNews) August 25, 2020

وبعد الحادث الذي وقع مساء يوم الاثنين في بلدة مَهَاد في غرب البلاد، توجهت عدة فرق إغاثة وفرق مع كلاب بوليسية إلى الموقع، حيث عملت طوال الليل بين صفائح القصدير والمعادن الملتوية والطوب المكسور.

وقال مسؤولون إن العديد من سكان المبنى الذي يضم 47 شقة نجوا؛ لأنهم غادروا بالفعل المدينة هربا من جائحة كوفيد-19.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، لكن انهيار المباني أمر شائع خلال فترة الرياح الموسمية في الهند من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر، مع تضرر المباني القديمة والمتهالكة بعد أيام من هطول الأمطار بلا توقف.

وقال المتحدث باسم القوة الوطنية لمواجهة الكوارث ساشيداناند غودي للصحافيين: إن سكاناً من الحي وعمال الطوارئ انتشلوا جثث 11 ضحية، بالإضافة إلى الطفل الذي نجا من الانهيار.

وأظهر مقطع فيديو لجهود الإنقاذ متفرجين يصفقون ويهتفون، بينما يتم انتشال الطفل من بين الحطام ونقله على نقالة.

وراوحت تقديرات عدد العالقين بين الركام من 20 – 70، يوم الثلاثاء، بعدما تمكن عشرات من الفرار عندما بدأ المبنى يهتز.

وصرح مسؤول في شرطة مهاد لم يشأ كشف هويته: ”لا أحد يعرف عدد العالقين بالفعل في الداخل“، مضيفا أن السلطات كانت تخشى في البداية أن تكون الحصيلة أسوأ بكثير، مع تقديرات أولية تصل إلى 200 شخص.

لكن بهارات غوغاويل النائب عن مهاد قال إن العديد من سكان المبنى كانوا على ما يبدو في الخارج للتسوق، عندما وقع الحادث قرابة السابعة مساءً.