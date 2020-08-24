الكويت.. انتحار وافد مصاب بكورونا داخل الحجر الصحي

أنهى وافد نيبالي مصاب بفيروس ”كورونا”، حياته شنقا، داخل الحجر الصحي في الكويت، حيث كان يتلقى العلاج.

ووفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فإن الوافد في العقد الثالث من عمره، وكان يتلقى علاجه من الفيروس داخل الحجر الصحي المجاور لـ“أستاد جابر“.

وسجل البلد الخليجي الذي يقطنه نحو أربعة ملايين و 700 ألف نسمة، عدة حالات انتحار في الأشهر القليلة الماضية، معظمها كان لوافدين، وارتبطت عدة حالات بالإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وتجاوزت إصابات كورونا داخل الكويت 80 ألف إصابة حتى الآن، توفي أكثر من 500 مصاب منهم، وشفي أكثر من 72 ألف مصاب، بينما لا يزال يخضع بقية المصابين للعلاج حتى اللحظة.