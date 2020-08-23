مقتل 5 أشخاص وفقدان 12 في سيول بشمال تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في سيول بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد، وفُقد 12 آخرون، مضيفا أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وأظهرت لقطات مصورة من إقليم جيرسون شمال البلاد، مياه السيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير معتاد، وهي تجرف الحطام والمركبات على طول الطريق لتطمرها في الوحل. وشوهد سكان المنطقة وهم ينظفون الشوارع، في حين استُخدمت معدات البناء في رفع الحطام وإخلاء الطرقات منه.

4 قتلى و 11 مفقودا جراء فيضانات عارمة وانهيارات أرضية شمال #تركيا#إرم_نيوز pic.twitter.com/UQ2NUpNcuD — إرم نيوز (@EremNews) August 23, 2020

وقال أردوغان في إسطنبول: إن السيول انتشرت إلى الولايات المجاورة أيضا، وتسببت في وقوع إصابات في مدينتي ريزا وطرابزون.

وأضاف أردوغان: ”في التقارير الأولية التي وصلتنا، كان لدينا خمس وفيات ونحو 12 مفقودا نتيجة السيول القوية.. سنعمل كدولة على احتواء الأضرار والدمار هنا بسرعة“.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد قال في وقت سابق للصحفيين في جيرسون إنه جرى إنقاذ 133 شخصا حتى الآن، إلا أن وكالات الإغاثة والسلطات تقوم بعمليات للعثور على المفقودين.

وقالت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إنها أرسلت فريقا من 40 شخصا لبدء عمليات البحث والإنقاذ، بعد ورود تقارير عن هطول أمطار غزيرة خلال الليل، مضيفة أن الفرق في الأقاليم الأخرى كانت تنتظر وهي في وضع الاستعداد.

وفي حديثه إلى جانب صويلو، قال وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي: إن هطول الأمطار في جيرسون تجاوز متوسط شهر أغسطس آب، بمقدار 1.5 مرة.